VAM RACE MOGGIO, PICCOLA GRANFONDO BRENNA: IVAN TESTA 2° DI CATEGORIA

Data pubblicazione 5 Luglio 2022

BRENNA – Impegno alla Granfondo di Brenna per un gruppo off road del sodalizio valsassinese della Vam Race con il calendario Acsi che proponeva la prova del circuito del Master Cicli Pozzi in quel di Brenna.

In calendario la “Piccola Granfondo di Brenna”, una gara di cinquanta chilometri con i quasi centosessanta bikers al via che hanno effettuato tre giri di un anello di quasi 18 chilometri, misto e tecnico. Partenza unificata e subito, nel primo tratto in salita, si forma al comando un quintetto dove figura anche Ivan Testa della Vam Race. Il biker di Lecco rimane sempre nelle posizioni di vertice concludendo la sua prova al quarto posto assoluto, giungendo secondo tra i Veterani 2.

Buone anche le prove di Marco Guerriero e Virginio Fumagalli che concludono quinti nelle rispettive categorie Senior 2 e Veterani 1. In quest’ultima fascia Fabio Noseda è decimo. Giornata sfortunata invece per Roberto Manzoni (Gentlemen 2) costretto al ritiro.