L’INDUSTRIA DEL FORESTIERO. QUESTA SERA A BARZIO UNA CONFERENZA SUGLI ALBORI DEL TURISMO VALSASSINESE

Data pubblicazione 7 Luglio 2022

BARZIO – Due appuntamenti per meglio conoscere le radici della nostra economia nell’estate della Fucina. L’associazione culturale dell’altopiano apre la programmazione estiva con una conferenza sulla storia del turismo in Valsassina, “L’industria del forestiero“, un incontro curato da Marco Sampietro in collaborazione con l’associazione amici della Torre di Primaluna.

In agenda giovedì 7 luglio alle 21 negli spazi di Palazzo Manzoni a Barzio, sarà anche l’occasione per la neonata realtà culturale di presentare l’intero ciclo di otto eventi che si susseguiranno nei giovedì di luglio e agosto.

Già ufficiale anche il secondo appuntamento. Giovedì 14 luglio, questa volta a Cremeno, nel salone della banca locale, sarà Federico Oriani a proporre un approfondimento – “Architetture del Novecento” – dedicato alle eleganti ville della strada pedonale che collega i due comuni.