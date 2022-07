A CASARGO LA NUOVA VIA ALPINI D’ITALIA. FESTEGGIATA CON LA ‘TAURINENSE’

Data pubblicazione 9 Luglio 2022

CASARGO – Intitolata a Casargo una via del paese – precedentemente senza nome – agli Alpini d’Italia. Alla cerimonia hanno partecipato i militari della 108esima Compagnia del Battaglione “L’Aquila” (nono Reggimento della Brigata alpina ‘Taurinense’), da giorni in Valsassina nell’ambito della manifestazione “150 cime” in occasione del secolo e mezzo di fondazione del corpo degli Alpini italiani.

Dalla zona del supermercato è partita una sfilata che ha raggiunto il monumento dedicato ai Caduti in via Italia dove è avvenuta la deposizione della corona d’alloro, prima dell’intitolazione della nuova strada.

La via intitolata agli Alpini corrisponde al parcheggio che fu sommerso dal fango nell’alluvione del 6 agosto 2019. Una forma di ringraziamento alle penne nere subito intervenute e a quanti operarono in forma di Protezione Civile. Quella di oggi, una cerimonia che racconta un paese che ha reagito in modo positivo a un evento drammatico e dalle conseguenze gravi e pesanti.

Presenti varie autorità, sindaci e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il sindaco di Casargo Antonio Pasquini ringrazia in particolare modo l’antincendio boschivo di Casargo “per il supporto alla riuscita della manifestazione”.

RedAlV





Foto VN e Antonio Fossati