TRIAL, GRANDE TEO MAT: TERZO IN GERMANIA DOPO BOU E PRIMA DI RAGA!

Data pubblicazione 9 Luglio 2022

NEUNKIRCHEN (GER) – Un grandissimo Matteo Grattarola sale sul podio del Mondiale TrialGP in Germania, superato solo dall’immenso Toni Bou e dall’altro spagnolo Jaime Busto.

Vedere la graduatoria (pubblicata sotto) con un altro big come Adam Raga in sesta piazza, con il campione di Margno terzo dà l’idea dell’impresa compiuta a Neunkirchen.

Per la soddisfazione di Matteo, del suo Angelo (custode e minder) Colombo e degli appassionati tifosi dell’asso valsassinese del Trial.

Prossima tappa iridata in Belgio il 21 agosto, la settimana successiva in Francia quindi la conclusione “in casa”, con la due giorni del 17-18 settembre a Ponte di Legno.

RedSpo