SKIROLL: BRONZO PER LAURA COLOMBO A DARFO BOARIO TERME

Data pubblicazione 10 Luglio 2022

DARFO BOARIO TERME – In attesa di rimettere gli sci di fondo ai piedi, l’atleta di Primaluna Laura Colombo, in forza al CS Esercito, si toglie qualche soddisfazione anche sugli skiroll. Nella kermesse di Darfo Boario Terme, a cui hanno preso parte alcuni dei migliori fondisti italiani, la 23enne è salita sul terzo gradino del podio.

Davanti a lei solo Elisa Sordello e Martina Bellini, in una gara che prevedeva 11 giri, tre dei quali senza eliminazione, sette con due eliminazioni e un giro finale con volata per le posizioni dal 1° al 6° posto.

Un buon segnale per Laura Colombo, che dovrà “accontentarsi” degli skiroll ancora per qualche mese, in attesa delle prime nevi.

RedSpo