BELLANO FA CULTURA. APRE LA CA’ DEL DIAVOL E MUSEO AL COTONIFICIO

Data pubblicazione 12 Luglio 2022

BELLANO – La Ca’ del Diàvol apre al pubblico per la prima volta in assoluto. La torre seicentesca a guardia dell’Orrido di Bellano è diventata un museo multimediale, unico nel suo genere, inaugurato dalla visita del presidente del consiglio regionale Attilio Fontana. Al primo piano della torre una tecnologia avvolgente presenta la geografia del canyon alla foce del Pioverna, al piano superiore il tema è la Pesa Vegia, all’ultimo piano visori e immagini a quattro dimensioni portano il visitatore sino in cima alla Grigna per poi seguire il corso del Pioverna.