CALCIO, TORNEO ‘DÖL CHILE’: IN SEMIFINALE ANCHE MARGNO E RIZZI FAN CLUB

MARGNO – Quarti di finale conclusi al torneo ‘döl Chile’ di calcio a sei alla memoria di Achille “Chile” Gobbi, organizzato all’oratorio di Margno.

Lunedì sera si sono qualificati alla fase successiva C.S. Margno (nella foto in copertina) e Rizzi Fan Club .

Primo match in programma Pedal is on fire-C.S. Margno terminato 2-5 con miglior giocatore della partita Luca Gobbi (a sinistra il Pedal).

Dunque il CS Margno è la prima squadra ad accedere alle semifinali.