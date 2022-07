TORNEO DEI COMUNI: PROMOSSI PREMANA, CASSINA/CREMENO E INTROBIO

Data pubblicazione 13 Luglio 2022

PRIMALUNA – Penultima giornata di gironi al Torneo di calcio valsassinese del Comuni, con le classifiche dei diversi gruppi che si stanno sempre più delineando.

Nel primo incontro della serata, tutto facile per Premana, che vince e convince contro Taceno/Parlasco, ipotecando il passaggio del turno e condannando gli avversari all’ultimo posto nel girone B. I premanesi salgono a quota 6 punti, a pari merito con Ballabio a due giorni dallo scontro diretto.

Più equilibrato, almeno nella prima frazione, il match tra Cassina/Cremeno e Casargo, con i rappresentanti dell’Altopiano che prendono il largo dopo lo svantaggio iniziale portando in cascina i 3 punti che valgono la qualificazione. Poco male per Casargo, che in virtù dei 4 punti conquistati accederà di diritto alle fasi eliminatorie tra le migliori terze.

Basta solo un tempo ad Introbio contro il Pasturo, con 5 gol che spianano la strada per un secondo parziale di controllo. Passano i primi, a quota sei punti, mentre il Pasturo chiude come fanalino di coda del gruppo A.

Domani, giovedì 14 giugno, le ultime tre partite che chiuderanno ufficialmente le fasi a gironi. Esino Lario – Cortenova alle 20:35, Ballabio – Premana alle 21:25 e Barzio – Crandola/Margno alle 22:15.

RedSpo