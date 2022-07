ALTOPIANO, NON PASSA IL BUS DELLE 6. A PIEDI I LAVORATORI, RITARDO PER LA COINCIDENZA DAL CENTRO VALLE

Data pubblicazione 16 Luglio 2022

Egregio Direttore di Valsassina News, scrivo al Suo giornale perché altrimenti il disservizio del quale sono stato una delle vittime questa mattina sicuramente sarebbe finito nel dimenticatoio.

Per motivi di parcheggio spesso utilizzo i mezzi pubblici per recarmi al lavoro nel capoluogo. Questa mattina, dopo aver atteso oltre venti minuti l’autobus delle 6,07 da Barzio per Lecco, che non è mai passato, per poter arrivare regolarmente sul posto di lavoro che inizio alle 7, 00, ho dovuto utilizzare l’automobile.

Mentre transitavo al Colle di Balisio notavo alla fermata in attesa la coincidenza proveniente da Taceno con quattro passeggeri a bordo, parlavo con il conducente anche lui in attesa dell’autobus proveniente da Barzio che non sarebbe mai arrivato per spiegare l’accaduto, lo stesso avvertiva telefonicamente la ditta di quanto stava accadendo e riceveva istruzioni in merito.

Resta da capire quante persone siano rimaste a piedi in mattinata nel tratto Moggio Barzio Balisio. Sicuramente ci sono evidenti responsabilità da parte di qualcuno che spero incorrano in qualcosa. Sabato prossimo ho ancora il turno del mattino, spero che l’autobus passi regolarmente.

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

M.C.