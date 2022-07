PAURA A CASSINA: SABATO SERA IN PIAZZA “IL FANTASMA DEL 7”

Data pubblicazione 23 Luglio 2022

CASSINA VALSASSINA – Teatro all’aperto sabato sera 23 luglio in piazza Olivelli a Cassina, con la compagnia amatoriale Le Gocce di Civate che interpreta “Il fantasma del 7”, commedia di G. C. Pardini diretta da Margherita Villarusso.

L’appuntamento, a ingresso libero, è per le 20:45.

LA SCHEDA In un castello sperduto nella brughiera e sospeso nel passato per sfuggire al demone del progresso, vivono gli ultimi discendenti della nobile e antica famiglia dei Barbieri Crinolini dei Cottendon.

La vita al castello ruota tutta intorno all’attesa del sette di luglio, giorno sacro per la dinastia e data di nascita di tutti gli abitanti; ogni decisione viene regolata dai consigli dell’antico capostipite che proprio in questa data si mette in contatto con i discendenti.

Quando il rampollo di casa poi cerca moglie è necessario trovare una promessa sposa all’altezza e che sia nata anch’essa il sette di luglio per proseguire la tradizione.

Su quale delle candidate presenti verterà la scelta dell’antico padre: la pudica e timorata Giovanna o sulla moderna e calcolatrice Katrina? La scelta del fantasma sarà la chiave di volta dell’intero arco narrativo.

Una storia coinvolgente che terrà gli spettatori attaccati alla sedia grazie ad un susseguirsi di inconvenienti e alla stravagante padrona di casa: colpi di scena, equivoci e ilarità sono gli ingredienti fondamentali di questa commedia di Gian Carlo Pardini. Regia di Margherita Villarusso, di seguito personaggi ed interpreti:

SETTIMO

Mattia Vergani

CONTESSA LEONARDA

Micol Missana

GIOVANNA

Antonella Anghileri

KATRINA

llaria Vergani

DEMETRA

Regina Rusconi

SCIPIONE

Fabio Landrini

REVERENDO

Francesco Panzeri

TITO

Andrea Granata

MORANDO

Federico Vergani