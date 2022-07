FUORI STRADA NELLA NOTTE A PARLASCO, 22ENNE ELITRASPORTATO A BRESCIA

Data pubblicazione 23 Luglio 2022

PARLASCO – L’incidente intorno alle tre e mezza del mattino di oggi, domenica, sulla SP65 all’altezza di Parlasco. Un giovane, di 22 anni, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava e a poca distanza da casa è terminato fuori strada procurandosi diversi traumi e una ferita alla testa.

Il 22enne sarebbe rimasto “incastrato” nell’auto, dunque Soccorso Bellanese e Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo mentre il ferito risultava privo di coscienza.

Sul posto oltre all’ambulanza da Bellano anche automedica e infermieristica e l’elisoccorso del 118 bresciano. Quest’ultimo ha provveduto a trasferire per via aerea il giovane ferito (in codice giallo, indice di condizioni “mediamente critiche”) agli Spedali Civili di Brescia.

RedCro