MANUALITÀRTE: TRE INCONTRI A PRIMALUNA PER I BAMBINI FINO A 10 ANNI

Data pubblicazione 24 Luglio 2022

PRIMALUNA – Tre appuntamenti per i giovanissimi con Manualitàrte. Alla biblioteca di Cortabbio il Comune di Primaluna propone un ciclo di incontri esperienziali per i bambini tra i 5 e i 10 anni a cura di Elena Abate. Al centro del progetto materiali di riciclo per costruire un manufatto artigianale/artistico.

Si inizia sabato 30 luglio con la “scatola magica”, sabato 6 agosto la “mappa del cuore” e sabato 13 agosto “io, gli altri e il mondo”. Per partecipare è consigliata la prenotazione (Elena: 348 000 0305).