PASTURO-ALPE COA. I RISULTATI DELLA GARA DI CORSA E MTB

Data pubblicazione 24 Luglio 2022

PASTURO – Tradizionale festa all’Alpe Coa di Pasturo con l’immancabile gara di corsa in montagna e mountain bike. Partenza in via Roma (mt. 690) e arrivo al laghetto dell’Alpe Coa a 1.300 metri di altitudine attraverso i sentieri della Grigna Settentrionale.

Miglior tempo per Dionigi Gianola, che vince la skyrunning davanti a Stefano Meinardi e a Giovanni Artusi. Al femminile sul podio Chiara Fumagalli, Debora Benedetti e Michela Gritti.

Tra i ciclisti Lorenzo Vittori taglia il traguardo per primo, seguito da Andrea Graziotto e Michele Corti. In rosa podio composto da Aurora Invernizzi, Laura Cereda e Chiara Colombo.