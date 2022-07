BARZIO, MESSA E FESTA AL ‘GESOLO’ PER ALPINI E SIMPATIZZANTI

Data pubblicazione 25 Luglio 2022

BARZIO – Giornata di festa, di ricordi e memorie, per il Gruppo Alpini di Barzio al “Gesolo” in Valle di Corda dove ogni anno ci si ritrova per commemorare tutti gli Alpini andati avanti.

Don Vittorio ha celebrato la messa, presenti il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia, il consigliere della Sezione di Lecco Nicola Fazzini, gagliardetti e Alpini, banda e simpatizzanti. A seguire rancio alpino al Bivacco Penne Nere, dove polenta taragna, costine e salamelle hanno ingolosito i partecipanti.