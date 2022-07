Data pubblicazione 25 Luglio 2022

INTROBIO – Una domenica speciale, quella di ieri, per il Soccorso Centro Valsassina, visto che festeggiava i suoi primi 40 anni. Al nostro primo articolo di ieri (qui il link) aggiungiamo qui sotto alcune immagini scattate per la ricorrenza, la quale non ha fermato i servizi dell’associazione.

Alcuni volontari, infatti, non hanno potuto partecipare a parti della ricorrenza, perché in turno per le emergenze sanitarie del 112.