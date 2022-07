LA DOMENICA DI PRATO SAN PIETRO TRA RELIGIONE E GEMELLAGGIO FRIULANO

Data pubblicazione 25 Luglio 2022

CORTENOVA – Santa messa solenne e processione nelle vie della frazione domenica sera a Prato san Pietro, con la presenza di monsignor Franco Agnesi, vicario episcopale.

Durante la messa e stata benedetta la nuova statua di San Giuseppe, offerta da privati. Era presente una delegazione di Avilla di Buja in provincia di Udine (gemellata con prato San Pietro con la sua chiesa uguale a quella di Santa Maria Maddalena). Un piccolo rinfresco ha poi concluso la serata con la torta a ricordo del cinquantenario di inaugurazione.

Una medaglia commemorativa è stata regalata dalla delegazione friulana alla nostra valsassinese.

Questa sera infine, a conclusione dei festeggiamenti per la patrona di Prato San Pietro, santa messa per i defunti e tombolata luminosa in piazza.

M. G.

