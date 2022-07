BARZIO, CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI. ZERO EURO ALLO SKI TEAM, NON FIGURANO ‘LE CONTRADE’

Data pubblicazione 27 Luglio 2022

BARZIO – 10.250 euro distribuiti dal Comune di Barzio agli enti e alle associazioni del paese. Con Delibera del 12 luglio, appena pubblicata all’Albo Pretorio, la giunta del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia ha reso noti i contributi per le realtà del paese.

La fetta più grande spetta al Corpo Musicale S. Cecilia che giunto ai 135 anni di attività riceve tremila euro, 1.800 euro il sostegno per il Gruppo Alpini, mentre mille euro è la quota riservata sia al Soccorso Alpino e sia alla Rassegna Organistica Valsassinese, che questa estate in occasione della 50esima edizione organizza a Barzio otto concerti, una residenza organistica e una masterclass internazionale.

Cinquecento euro è il contributo per il Coro Valsassina, il Soccorso Centro Valsassina, l’Asd Stella Alpina, il Cai sottosezione di Barzio, il Coro femminile ‘Vandelia’ e la sezione Barzio della Federazione Caccia.

A scalare, il Comune ha destinato 350 euro all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Messineo, 300 euro all’associazione culturale Nel Centro della Musica e all’Aido Altopiano; infine 200 euro sono stati assegnati a ‘La Fucina’, associazione culturale di recente istituzione.

Nullo invece il contributo riservato al Valsassina Ski Team.

Impossibile non notare come nell’elenco dei beneficiari non compaia l’associazione ‘Le Contrade’, sostenuta con 7.800 euro solo nell’ultimo biennio ma trovatasi a inizio estate al centro di uno scandalo proprio sulla gestione della cassa e delle donazioni (qui gli articoli sulla vicenda).