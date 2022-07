“IL LABIRINTO”. A MORTERONE LE OPERE DI CLAUDIO CERRA

Data pubblicazione 27 Luglio 2022

MORTERONE – Dal 6 al 9 agosto a Morterone la mostra “Il Labirinto”, la prima iniziativa artistica pubblica del nascente Movimento d’Arterinnovata. L’evento è patrocinato dalla Pro Loco di Morterone e l’autore è Claudio Cerra, pittore, regista e poeta.

I significati della mostra sono il risultato di un’indagine sul Mito di passaggio – di trasformazione – di cui la struttura architettonica di Cnosso ne è l’archetipo evolutivo fondamentale; imprescindibile per la comprensione di noi stessi e le società occidentali che ne seguirono. Il Labirinto è un luogo di passaggio tra due Paradigmi, non è uno non è l’altra…