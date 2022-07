FESTA DI SANT’ANNA A VIMOGNO CON MERCATINI E ANTICHE CORTI

Data pubblicazione 28 Luglio 2022

PRIMALUNA – Un nuovo format per la Festa di S. Anna a Vimogno di Primaluna. Nel weekend del 30 e 31 luglio oltre alla tradizionale occasione di incontro e divertimento nel parchetto della Cooperativa ‘Le Grigne’, con cucina sempre aperta, si potranno visitare tre antiche corti di proprietà privata, nel centro storico ci saranno mercatini di prodotti locali.

Inoltre, domenica pomeriggio bambini e famiglie potranno mettersi alla prova nel Parco Giochi di Abilità “Un carico di giochi – Gargot de Joc” con installazioni realizzate dal maestro catalano Joan Rovira a partire da materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione consiste in un rompicapo o in una prova di abilità per 1 o più giocatori e permette a grandi e piccolo di mettersi alla prova e di sfidare gli amici. Il Parco giochi è concesso in esclusiva alla Compagnia “Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini” ed è un’iniziativa che si inserisce all’interno del Festival “La Leggenda della Grigna – 15° Festival di Teatro di Figura tra i comuni e i monti della Valsassina 2022”.