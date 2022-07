BELLANO, DAL COMUNE 54MILA € PER LE ASSOCIAZIONI DEL PAESE

Data pubblicazione 28 Luglio 2022

BELLANO – La Giunta comunale di Bellano, nel rispetto del “Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni e contributi”, nei giorni scorsi ha approvato il Piano dei contributi ordinari in favore delle associazioni operanti in paese, che ne hanno fatto richiesta entro il termine ultimo del 15 maggio 2022. “Quest’anno sono stati concessi contributi alle associazioni per un importo complessivo di 54mila 700 euro – sottolinea l’assessore al Bilancio Stefano Calvasina…