Data pubblicazione 1 Agosto 2022

CREMENO – Cambiano gli appuntamenti del Coro Valsassina che, per problematiche inerenti l’organico, non potrà effettuare i concerti di Barzio e Cassina in programma per mercoledì 3 e giovedì 4 agosto.

Per questo motivo, l’ultimo appuntamento del Tour Estivo 2022 del gruppo canoro sarà quello di questa sera, lunedì 1 agosto, alla Chiesa di Maggio di Cremeno alle 21.

RedEve