TRE INTERVENTI SUL GRIGNONE DOMENICA PER IL SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 1 Agosto 2022

VALSASSINA – Tre interventi del Soccorso Alpino domenica sulla Grigna Settentrionale per la Stazione della Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione con l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il primo alle 11:15, per un escursionista di 41 anni, di Lecco, che ha riportato una ferita al volto mentre si trovava nella zona tra il bivacco Merlini e il rifugio Brioschi. Poco dopo, alle 12:20 sempre in Grigna, zona del Passo del Galivazzo nei pressi del Monte Pilastro, territorio del comune di Esino Lario, un uomo di 61 anni di Milano è caduto e ha riportato la sospetta frattura di un polso.

L’ultimo sempre nel pomeriggio, alle 14:30, nella zona del rifugio Brioschi, per il recupero di un escursionista con una sospetta lesione a una caviglia che non gli permetteva di rientrare. Da segnalare anche l’intervento di sabato all’Alpe Rasga, nel comune di Premana, per un uomo residente in zona che si era fatto male a una spalla.