PASTURO, IN CONSIGLIO SALTA ANCORA LA DELIBERA SUL NUOVO IPERMERCATO

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

PASTURO – Niente, non ce la fa proprio: la ormai famosissima delibera sulla “nuova perimetrazione dell’area a rischio idraulico” della piana di Pasturo sembra proprio che abbia addosso il malocchio o qualcosa del genere.

La notizia di oggi infatti è che per la terza volta non la si potrà votare, nemmeno nel consiglio comunale convocato per questa sera.

In questo caso, per quanto se ne sa, “accertamenti tecnico giuridici” – forse disposti dalla Regione – hanno fatto annullare la discussione sulla delibera che rappresenta in qualche modo l’anticamera per l’avvio del progetto di insediamento di un ipermercato sulla piana pasturese. Più che ipotizzabile la reazione (negativa) dell’opposizione di Marinello Manzoni – come anche qualche domanda sul perché questa variante proprio non si riesca a “costruirla” in modo accettabile.

Dopodiché, se il lettore si chiede qualcosa a proposito del destino del discusso progetto dell’ipermercato in Centro Valle, va detto che con ogni probabilità la maggioranza del Comune di Pasturo finirà per dare il via al piano.

Ma nel frattempo il diavolo (tecnico) pare averci messo la coda e l’obbligatorio passaggio in consiglio slitta ancora una volta.

RedPas