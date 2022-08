BIMBA PUNTA DA UN’APE IN ALTOPIANO, IN AZIONE L’ELISOCCORSO

Data pubblicazione 3 Agosto 2022

ALTOPIANO VALSASSINESE – Poche e frammentarie al momento le notizie relative a un episodio di cronaca avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, quando una bimba è stata punta da un’ape avrebbe subito di conseguenza uno shock anafilattico.

Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, il fatto sarebbe accaduto in un parco giochi. Per soccorrerla è giunta in zona l’eliambulanza del 118 che ha sorvolato l’area alla ricerca di un punto dove atterrare; alla fine il mezzo aereo si è posato a Cassina, la bambina – a quanto pare allergica – è stata prelevata e portata d’urgenza in ospedale.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro