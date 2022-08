LETTERA/”ANTONIO ROSSI, DALLA PAGAIA ALLA CAZZUOLA: M’È CADUTO UN MITO”

Data pubblicazione 3 Agosto 2022

Leggo perplesso della felicità del Sig. Antonio Rossi nell’annunciare lo stanziamento di 11 milioni con il solo fine di cementificare, asfaltare o comunque distruggere una vasta area di verde in quel di Barzio e dintorni.

Ricordo ai lettori che Antonio Rossi è stato campione olimpico e mondiale di uno sport green (canoa).

A questo punto, visto che con le Olimpiadi 2026 ci sono soldi (pubblici) a pioggia per tutti e tutto, vorrei proporre ad Antonio Rossi una nuova strada che porti direttamente al rifugio Brioschi in Grignone, dai sondaggi il più frequentato d’Italia. Si eliminerebbero tante fatiche ai poveri alpinisti con conseguente risparmio regionale visto che AREU deve dedicare, a volte, intere giornate in questo territorio.

Alla faccia e alla memoria di chi in Brioschi ci è stato 6000 volte.

Considerazione finale: EVVIVA le Olimpiadi sportive. ABBASSO le Olimpiadi politiche, sprecone e distruttive.

Uno sportivo tifoso e deluso

–

ALL’ORIGINE (IERI) DELLA LETTERA DI OGGI: