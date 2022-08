INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DELL’ACQUA A PRIMALUNA? È UNA FAKE NEWS (ALMENO PER ORA)

PRIMALUNA – Voci da smentire ma anche legittime preoccupazioni a Primaluna, dove da qualche ora circolano indiscrezioni incontrollate (e smentite dall’amministrazione comunale) a proposito di una presunta imminente interruzione dell’erogazione dell’acqua, a causa della siccità.

Di vero, come ci viene confermato dal municipio, c’è che Lario Reti Holding ha comunicato al sindaco Mauro Artusi che “le risorse idriche sono al collasso” e che se la situazione non cambia, a breve potrebbe essere interrotta la fornitura d’acqua – o questa verrà limitata in alcuni orari. In ogni caso domani lunedì seguirà una comunicazione del primo cittadino.

Il Comune informa che non sarà emessa una nuova ordinanza, ma verrà data comunicazione ufficiale della situazione.

RedPri

–