LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 7 Agosto 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 agosto 2022.

Via Montanara, via Palestro e via Papa Giovanni, dall’8 al 14 agosto, parziali restringimento per interventi di ripristino definitivo della sede stradale;

via Lamarmora, dalle 7 alle 18 dell’11 agosto, occupazione suolo pubblico per lavori con istituzione di sospensione doppio senso di circolazione in via Lamarmora, nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con corso Promessi Sposi, istituzione di senso unico di marcia in via Lamarmora in direzione corso Promessi Sposi, nel tratto compreso tra il civico 7 e intersezione con corso Promessi Sposi e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h in via Lamarmora in prossimità dell’area di cantiere;

viale Dante, dalle 8 alle 13 di venerdì 12 agosto, tratto all’altezza del civico 28, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, in base all’andamento del cantiere e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, per posizionamento autogrù.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371