Data pubblicazione 7 Agosto 2022

VENDROGNO – Appena inaugurato il nuovissimo campo di calcio a 7 in erba sintetica, ecco una bella sorpresa per il Comune di Bellano: un benefattore anonimo avrebbe infatti staccato un assegno da ben 250mila euro per finanziare la costruzione degli spogliatoi nell’impianto, in modo tale da migliorare ancor di più l’opera appena conclusa nel territorio di Vendrogno.

