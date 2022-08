VENT’ANNI DI STATISTICHE DEMOGRAFICHE. LA POPOLAZIONE DELLA VALSASSINA AUMENTATA DI DUEMILA ABITANTI

Data pubblicazione 7 Agosto 2022

VALSASSINA – Come si è evoluta la popolazione valsassinese negli ultimi 20 anni? Ce lo spiega l’Istat con dati che riflettono l’andamento demografico dal 2002 ad oggi.

Facendo un confronto tra il 2002 e il 2020 (escludendo il paese di Vendrogno che oggi fa parte di Bellano e la Valvarrone che non è inclusa nelle statistiche degli anni passati), la popolazione in Valle è aumentata di 2.059 persone. Nel 2002 i residenti nei 17 paesi considerati dalle statistiche era di 17.926 mentre a giugno 2022 i residenti (esclusa la Valvarrone) sono 19.985.

A Ballabio vivevano nel lontano 2002 soltanto in 3.332 (4.123 oggi), anche Cremeno aveva pochi abitanti rispetto ad oggi, soltanto 1.020, dunque negli ultimi 20 anni ha incrementato la sua popolazione di 644 unità.

Altri paesi dove in questi venti anni la popolazione è cresciuta sono Taceno (+89), Primaluna con addirittura 338 abitanti in più, anche Pasturo è cresciuto (+196), così come Introbio (+284) e Cassina (+84).

Il resto dei paesi della Valle ha visto invece diminuire i residenti, soprattutto Pagnona con un -111, Cortenova con 107 abitanti in meno e Premana con 75 residenti cancellati dai registri.