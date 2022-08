PAGNONA, LE CLASSIFICHE COMPLETE DELLA RAMPEGADA EDIZIONE 2022

Data pubblicazione 8 Agosto 2022

PAGNONA – Domenica la 46ª edizione della manifestazione podistica non competitiva “La Rampegada” che dal 2013 è diventata Trofeo Andrea Zaccagni. Alla gara era associata, come consuetudine, la classica scalata in Mountain Bike. In copertina la Pol. Pagnona, organizzatrice dell’evento.

Il percorso, prevalentemente sterrato, partiva dagli 825 metri dell’abitato di Pagnona, per raggiungere l’Alpe di Campo.

Il panorama che si apre da questo antico alpeggio situato a 1675 mt e dopo 10 km, è davvero mozzafiato, con il Monte Legnone a fare da cornice ad una veduta che spazia sui Laghi di Como e di Lugano, su Monte Rosa e tutta la catena alpina occidentale e quindi, lungo tutta la pianura, fino alle pendici dell’Appennino.

La graduatoria della gara podistica assoluta vede vincitore Lorenzo Milesi del Team Pasturo ASD in 53 minuti e 44 secondi, secondo Giulio Mascheri (CSC Cortenova) distanziato di appena nove secondi, al terzo posto Manuel Tagliaferri della Polisportiva Pagnona.

Nelle MTB vittoria di Andrea Artusi (foto a sinistra) in 46’10” su Lorenzo Vittori della AS Premana in 46’32”, terzo Andrea Graziotto (Lissone MTB:

Tra le donne la gara podistica è andata a Martina Brambilla del team Pasturo in 57’43”, seconda Arianna Oregioni e poi Maria Gianola dell’AS Premana a completare il podio.

Sempre al femminile, ma nella parte mountain bike, affermazione di Simona Beretta della Velo Lario sulle valsassinesi Paola Beri (a destra) e Aurora Invernizzi.

Di seguito i link a tutte le classifiche della Rampegada 2022:

