DISABILITÀ: IL CAVALLO PER SVILUPPARE AUTONOMIA E INCLUSIONE. TRE GIORNI DI ATTIVITÀ ALLA “FLORIDING” DI INTROBIO

Data pubblicazione 9 Agosto 2022

INTROBIO – Tre giornate di campus di equitazione per ragazzi diversamente abili. Dal 29 al 31 agosto la FloRiding School di Introbio e l’associazione Illumina di Blu Valsassina organizzano “Anche Io Posso!”, iniziativa ludico-ricreativa per avvicinare le persone con disabilità al mondo dei cavalli, aiutandoli a sviluppare autonomia e inclusione.

Oltre all’attività con i cavalli, comprese sellaggio e pulizia, i ragazzi parteciperanno alla vita di fattoria, a giochi di squadra e percorsi di movimento, e a laboratori naturalistici e artistici.

Ad aver ideato e a seguire il campus è Giulia Francesca Rabboni, tecnico qualificato a svolgere equitazione ludico-ricreativa per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, sindrome di down, deficit motori o cognitivi. Rabboni ha presentato “Anche Io Posso!” al convegno “Il benessere nella relazione uomo e animale” organizzato dalla Comunità Montana Valsassina e la FloRiding School, scuola di equitazione già ben avviata per bambini e adulti normodotati, fa parte degli enti per le disabilità riconosciuti dalla Provincia di Lecco.

Prezioso per la realizzazione delle lezioni il sostegno di Illumina di Blu Valsassina che partecipa con un contributo economico. “Come in altri casi – spiega Morena Fazzini – anche per questa iniziativa la nostra associazione si è attivata sostenendo una parte dei costi. Contenendo la spesa che grava sulle famiglie facciamo in modo che tutti possano cogliere l’opportunità”.

C.C.