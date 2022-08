VERSO LE 700 FIRME LA PETIZIONE ANTI “OLIMPIADI DEL CEMENTO” IN VALLE

Data pubblicazione 10 Agosto 2022

BARZIO – Continua a raccogliere adesioni di ora in ora la petizione lanciata da pochi giorni che chiede di ripensare i progetti della cosiddetta “autostrada” per i Piani di Bobbio e dei nuovi parcheggi di Barzio, opere finanziate da Regione Lombardia.

Tema, “I fondi per le Olimpiadi non possono giustificare inutili stragi ambientali“. E nel giro di 100 ore, tra versione on line e raccolta “cartacea” le firme raccolte sono già circa settecento, 550 delle quali attraverso una delle piattaforme più utilizzate per questo genere di sottoscrizioni.

In margine alle centinaia di firme (che arrivano anche da fuori Valsassina, pure da Germania e Olanda), molti commenti contro i progetti di cementificazione del territorio:

“La Valsassina è già stata cementificata nei decenni passati. La montagna non è un circo!” scrive Loredana, mentre le critiche arrivano perfino dall’Alto Adige con Pierangelo che aggiunge “Anche in Fiemme e Fassa siamo nelle medesime condizioni di spregio rispetto alle comunità e sfregio rispetto ai territori in occasione delle Olimpiadi“. Per Franco “La montagna è vita, basta con la sua devastazione” mentre Paola lamenta che “A tutto c’è un limite – soprattutto al cemento”.

E ancora: “Gli alberi e il verde con una mobilità lenta siano la priorità e non le automobili e il cemento” (Maurizio) e Gianni ricorda che “Il 2022 e’ l’anno piu’ caldo di sempre! E c’è ancora chi vuole tagliare Alberi, asfaltare Prati, spandere cemento devastando Boschi”.

RedAmb

.

LEGGI ANCHE: