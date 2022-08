Data pubblicazione 11 Agosto 2022

BALLABIO – Il Comune di Ballabio arricchisce il proprio parco veicoli con un nuovo mezzo in dotazione all’Ufficio Manutenzioni del Comune. Si tratta di un veicolo, macchina operatrice Durso Multimobil, dotato di spazzolatrice stradale idonea per la pulizia di strade, viali, marciapiedi, parcheggi etc. Un mezzo di ultima generazione, di dimensioni compatte, trazione integrale con marce ridotte e veloci nonché un cassone con ribalta trilaterale.