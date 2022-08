SEGNALAZIONE DA CREMENO: “E ALLA FINE LA PANCA CROLLÒ”

Data pubblicazione 11 Agosto 2022

Spett. direzione Valsassina news, una settimana fa mi sono recato al Comune di Cremeno all’Ufficio Tecnico per segnalare che la panca in sasso del parco giochi, sito in via Volta, quella rivolta verso l’altalena, aveva la seduta barcollante.

In Comune a Cremeno ho conferito con il geometra che mi diceva essere a conoscenza del problema e mi assicurava un pronto intervento. Ho sottolineato con il tecnico comunale la pericolosità della situazione trattandosi di un parco giochi dove si recano soprattutto anziani con nipoti.

Oggi passando per via Volta ho notato che la panchina del parco giochi non è stata riparata anzi la seduta è per terra!

Grato della collaborazione, cordialmente saluto.

Enrico