Data pubblicazione 11 Agosto 2022

LECCO – È pronto al servizio la nuova unità di trattamento compatta per acqua potabile, ideale per un uso continuo in una vasta gamma di ambienti e situazioni, quale quella di estrema carenza di acqua che stiamo vivendo.

Questo impianto consente di trattare acque da una molteplice gamma di fonti come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque sotterranee, producendo acqua potabile…