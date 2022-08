CASARGO, OGGI ROLLY HA PARCHEGGIATO IL BUS PER LA SUA ULTIMA CORSA

Data pubblicazione 13 Agosto 2022

CASARGO – “Ciao Rolly! Oggi hai parcheggiato il bus per l’ultima corsa prima delle ferie e di goderti dal 1°settembre il meritato traguardo della pensione”.

Così Monica Tantardini, consigliera delegata all’Istruzione del Comune di Casargo nel salutare Marco Soggetti detto “Rolly”, in servizio per il Comune di Casargo dal luglio del 2018. “Periodo che ha coinciso in larga parte con la nostra amministrazione – aggiunge Tantardini – e nel quale abbiamo avuto modo di apprezzare la tua professionalità e l’estrema disponibilità nel cercare di rendere il servizio di trasporto comunale sempre più attento alle esigenze dell’utenza”.

“Quante corse su quel pulmino! Dal trasporto degli studenti all’alba e al termine delle lezioni, ai collegamenti per le frazioni, all’attivazione dei servizi navetta per Paglio e Giumello e per alcuni eventi e manifestazioni, tutte occasioni che ti hanno visto sempre collaboratore scrupoloso e proattivo. Non da ultimo il periodo di pandemia ci ha permesso di apprezzare la tua professionalità – afferma ancora la consigliera delegata – nel cercare di garantire, nel rispetto delle regole, lo svolgersi delle corse”.

“Il trasporto pubblico comunale è un servizio fondamentale per il paese – conclude la rappresentante del Comune -, ti ringraziamo quindi per l’attività che hai prestato sino ad oggi con dedizione, costanza e professionalità; siamo convinti che un po’ ti mancheranno le curve di Paglio e Giumello, la strettoia di Indovero o la salita della Monca, ma soprattutto il vociare gioioso degli studenti. Grazie di tutto Rolly!”.