CADE IN VAL BIANDINO A 89 ANNI, ELITRASPORTATO A GRAVEDONA IN ‘GIALLO’

Data pubblicazione 14 Agosto 2022

INTROBIO – Il fatto alle nove di questa mattina, domenica, in zona secondo fonti ufficiali “impervia” in Val Biandino: un uomo di 89 anni è stato protagonista di un incidente montano con caduta, che gli ha procurato traumi giudicati da codice giallo (dunque condizioni “mediamente critiche” secondo gli standard di AREU).

L’eliambulanza del 118 di Sondrio ha provveduto in mattinata a recuperare l’infortunato e a trasportarlo per via aerea all’ospedale di Gravedona ed Uniti.

Eventuali aggiornamenti sull’episodio di cronaca in questa stessa pagina di VN.

RedCro