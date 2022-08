IL CAMOSCIO FINISCE NEL GRETO DEL TORRENTE: MOBILITAZIONE PER SALVARLO

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

TACENO – Il fatto è avvenuto in queste ultime ore e malgrado ci si trovasse nel bel mezzo di un “week end lungo” di festa, si è verificata una autentica mobilitazione per mettere in salvo l’ungulato rimasto ferito nel greto del torrente Orscialla (territorio comunale di Taceno).

Si trattava di un camoscio, caduto in mezzo alla vegetazione. Una persona di passaggio lo ha scorto e, cogliendo la sua difficoltà, ha lanciato l’allerta.

Per recuperarlo sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione animali e veterinario.

L’infortunato a quattro zampe è stato quindi trasportato a Introbio per le cure necessarie e non sarebbe in pericolo di vita.

RedNat