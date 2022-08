BASKET VALSASSINA: OPEN DAY IN 4 PAESI PER INIZIARE LA STAGIONE

Data pubblicazione 22 Agosto 2022

INTROBIO – Il basket torna in palestra dopo la pausa estiva e lo fa con diverse attività. Si parte già martedì 23 agosto con un anticipo di allenamento per la categoria Under 14 (ragazzi e ragazze nati negli anni 2009, 2010 e 2011) in palestra ad Introbio dalle 18 alle 19. La sezione di allenamento speciale si ripeterà anche giovedì 25 agosto sempre in quell’orario.

Settimana prossima invece sarà dedicata alla promozione con l’Open Day del basket che prevede attività all’aperto a Primaluna, Introbio, Cortenova e Pasturo. Il calendario degli incontri prevede per lunedì 29 attività a Primaluna nel campetto delle scuole elementari dalle 18 alle 19 per i bambini delle elementari e dalle 19.30 alle 20.30 per i ragazzi delle medie. Martedì 30 e giovedì 1 settembre l’attività si sposta a Introbio, in palestra, sempre dalle 18 alle 19 per i bambini delle elementari e dalle 19.30 alle 20.30 per i ragazzi delle medie, mentre mercoledì 31 agosto la palla a spicchi rimbalzerà nel campo delle scuole elementari in località Roccolina a Cortenova e venerdì 2 settembre a Pasturo nel campo esterno delle scuole elementari, sempre nei soliti orari.

Da martedì 6 settembre inizierà il corso regolare per tutte le categorie nella palestra di Introbio il martedì e il giovedì, con la novità di questa stagione che vede la realizzazione, oltre del solito corso di Microbasket che partirà a metà settembre, anche di una lezione in palestra a Pasturo i venerdì dalle 18.30 alle 19.30 dal 16 settembre.

Calendario dell’attività del basket organizzato dall’Asd Sport Valsassina