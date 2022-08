GRAN FESTA ALL’ALPE INTELCO, ‘BACIATA’ DAL SOLE E CON DEDICA AI VOLONTARI

Data pubblicazione 22 Agosto 2022

CASARGO – Quarantesimo “fortunato” domenica per la Croce all’Alpe Intelco, l’alpeggio di Indovero che nella storia ha avuto una grande importanza per la frazione di Casargo. Croce che festeggia dunque gli “anta”.

Alle 11 la messa officiata da don Antonio Brunello, in ricordo di quanti hanno contribuito in ogni modo a mantenere viva la tradizione dell’Alpe – con particolare riferimento a Luciano e Ambrogio, scomparsi negli ultimi tempi. Ringraziamenti anche per l’associazione ‘Le nostre radici’ che già due anni fa aveva inaugurata la casera ristrutturata – nell’occasione mettendo a disposizione la cucina.

Quindi, il consueto pranzo a base di polenta e costine, ad opera proprio dei volontari.

La festa è stata in qualche modo “baciata” dal meteo favorevole e molto partecipata, grazie anche al fatto che quest’anno il tradizionale 21 di agosto cadeva di domenica, cosicché in tanti hanno voluto raggiungere la località.

O. F.