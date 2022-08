CERVI E CINGHIALI, 20 INCIDENTI STRADALI IN MENO DI UN MESE

Data pubblicazione 23 Agosto 2022

LECCO – “Il bollettino degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica, purtroppo, non fa altro che aggiornare una situazione che ha superato il limite dell’incredibile: 20 in meno di un mese, ma già nel 2019 ne contammo sette in un periodo di monitoraggio di dieci giorni, con particolare recrudescenza proprio tra la Val Menaggio e l’Alto Lago“. Si tratta di arterie stradali con un intenso volume di traffico, particolarmente in estate, “e che sono messe a rischio dall’improvviso attraversamento dei selvatici”. Lo evidenzia Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como-Lecco, ricordando anche come “peraltro questi numeri siano inferiori a quelli reali, dato che molti incidenti non vengono nemmeno denunciati dagli automobilisti, ben consci delle difficoltà di ottenere un risarcimento. Denunce che, invece, andrebbero sempre fatte”.