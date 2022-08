ANCORA VANDALI IN ALTOPIANO, MA LA PANCA È GIÀ STATA RIPARATA

Data pubblicazione 23 Agosto 2022

CREMENO – Vandalizzata nella notte, la panchina è già tornata al suo posto. Durante la notte qualcuno, di certo non una sola persona, ha divelto la pesante panchina sulla via che collega Cremeno con Maggio; in mattinata gli operatori l’hanno ritirata, sistemata e alle 13 era di nuovo al suo posto.

Non si è trattato di incuria bensì di un episodio di inciviltà, purtroppo l’ennesimo in altopiano.

La segnalazione giunta questa mattina in redazione con la foto dei resti della panca rimasti sul marciapiede è stata celere, e questa volta non hanno perso tempo nemmeno gli operatori del Comune i quali in brevissimo tempo sono intervenuti per rimediare al danno dei teppisti.

RedAlt