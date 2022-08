CASSINA: VENERDÌ 26 AGOSTO LA CACCIA AL TESORO PER LE VIE DEL PAESE

Data pubblicazione 25 Agosto 2022

CASSINA – Appuntamento da non perdere venerdì 26 agosto con la caccia al tesoro al Bar Parco Giochi di Cassina.

L’evento è organizzato dal Bar stesso insieme a una animatrice e ad alcune mamme. Si tratta di una caccia al tesoro vecchio stampo in giro per le vie del paese. Sicuramente una bella iniziativa per Cassina che negli ultimi tempi ha avuto ben pochi appuntamenti di svago collettivo.

Attualmente gli iscritti sono già più di quaranta e, dopo la caccia al tesoro, nella serata di venerdì ci sarà una pizzata al parco giochi per celebrare e chiudere in allegria l’evento.