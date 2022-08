SKIROLL, MONDIALI JUNIORES: AKSEL ARTUSI TERZO IN LETTONIA

Data pubblicazione 25 Agosto 2022

MADONA (LV) – Prima gara a Madona, in Lettonia, per i Campionati del mondo juniores di skiroll e subito un podio per Aksel Artusi nella 10 chilometri tecnica classica. Un terzo posto di prestigio per il 18enne di Primaluna in forza allo Sporting Livigno.

Artusi lo scorso anno in Val di Fiemme aveva conquistato due argenti e un bronzo. L’obiettivo di quest’anno è quello di aggiungere altri punti per la classifica generale di Coppa. I prossimi impegni in Lettonia per Artusi saranno domani la sprint, sabato la sprint in tecnica libera e domenica la 20 chilometri con partenza in linea.