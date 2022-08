Data pubblicazione 25 Agosto 2022

BALLABIO – Il Gso Ballabio per la stagione calcistica 2022/2023 ha iscritto una squadra al campionato di Fogc lecchese a 11 giocatori categoria Under 15. La squadra cerca ragazzi nati nel 2008/09/10 per completare il gruppo già esistente. Il primo allenamento sarà questo sabato 27 agosto dalle 10 alle 12 al campo dell’oratorio San Giovanni Bosco di San Lorenzo.