MAGGIO, LORENZO GHIELMI E IL BAROCCO PER I 40 ANNI DELL’ORGANO

Data pubblicazione 26 Agosto 2022

CREMENO – Appuntamento a Maggio questo venerdì sera con la Rassegna Organistica Valsassinese. Il concerto sarà l’occasione per celebrare il 40esimo dell’organo “Mascioni” costruito nel 1982 la chiesa parrocchiale S.Maria Nascente della frazione di Cremeno. Protagonista Lorenzo Ghielmi, tra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach nonché titolare della edizione 2018 della Masterclass collegata alla ‘Rassegna’. In programma brani di Domenico Zipoli, Bernardo Pasquini, George Muffat e Johann Sebastian Bach.

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. È fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche (Passacaille, Winter & Winter, Harmonia mundi, Teldec).

Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, articoli e studi sull’arte organaria del XVII secolo, sull’interpretazione delle opere di Bach e di altri compositori del periodo barocco. Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Dal 2006 al 2015 è stato titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea.

È organista titolare dell’organo Ahrend della basilica milanese di San Simpliciano, dove ha eseguito l’opera omnia per organo di J.S. Bach. Fa parte della giuria di numerosi concorsi organistici internazionali e gli sono affidati conferenze e corsi di specializzazione da importanti istituzioni musicali. Ha seguito la progettazione di numerosi nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo. Nel 1985 é stato fra i fondatori del Giardino Armonico. Nel 2005 ha dato vita all’ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti i molti Festival europei e in Giappone.