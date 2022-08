METEO/FINE SETTIMANA INSTABILE: CALDO E QUALCHE TEMPORALE

Data pubblicazione 26 Agosto 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Mentre l’alta pressione africana è tornata nel proprio luogo d’origine, l’alta pressione delle Azzorre se ne sta tranquilla in Atlantico influenzando in parte l’Europa occidentale. Resteremo così in territorio “neutro”: né bassa pressione, né alta pressione. Un fronte perturbato riuscirà a sganciarsi da un vortice depressionario, innescando alcuni fenomeni localmente di forti intensità.

Dove troveremo i temporali? Primi fenomeni a partire dalla serata di venerdì 26 agosto, alcune precipitazioni nella mattinata di sabato 27 e ancora qualche rovescio o temporale nella serata di domenica 28 agosto. In mezzo ancora tanto sole e clima estivo.

La giornata più calda sarà quella di venerdì 26 agosto con una massima di ben 32°C. Tra sabato e domenica avremo un calo dei valori massimi fino a toccare i 27/28°C. Clima fresco e molto vivibile, con valori di prima mattina tra 21/22°C.

Debole ventilazione soprattutto da Nord Est, tendenti a provenire da Sud Ovest a partire da domenica.

Fabio Porro