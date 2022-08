Data pubblicazione 29 Agosto 2022

BALLABIO – Domenica si è ripetuta la tradizione della classica gara di corsa in montagna, non competitiva, “Bongio Trip”, organizzata dal CAI sottosezione ‘Casimiro Ferrari’ di Ballabio, quest’anno in collaborazione con la ASD Grignetta.

Tantissimi gli intervenuti, sia alla manifestazione sportiva vera e propria, sia alla festa che si è tenuta successivamente alla premiazione. Molte le famiglie presenti con i loro bambini, in una giornata […]

–

CONTINUA QUI PER IMMAGINI E GRADUATORIE: