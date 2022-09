A CASARGO SI PARLA DI MEDIOEVO. STASERA IL PRIMO DI 5 INCONTRI

Data pubblicazione 1 Settembre 2022

CASARGO – Inizia stasera nella sala civica di Casargo un ciclo di incontri a tema storico avente ad oggetto le inquisizioni e le eresie del Medioevo: cinque differenti serate di approfondimento per parlare del Medioevo, epoca storica molto evocativa ma spesso bistrattata e conosciuta solo superficialmente.

Gli incontri saranno tenuti da Valentina Marcias, docente alla scuola primaria e cultrice della materia, che spiega: “Durante gli incontri affronterò il Medioevo al di là dei miti e luoghi comuni sviluppando, in modo particolare, i temi dell’inquisizione, dell’eresia e della stregoneria. Gli obiettivi sono quelli di trasmettere la mia passione per la storia e dare al pubblico maggiori informazioni su questi argomenti che, spesso, vengono troppo mitizzati e vorrei, per questo motivo, riportarli alla realtà storica dei fatti. Approfondirò il tutto attraverso gli studi fatti mediante fonti e immagini”

Appuntamento quindi questa sera alle 20:45 per la prima serata “Idea di Medioevo tra miti e realtà” ad ingresso libero.