CALCIO: BUON TEST PER IL CORTENOVA, MA IL GRANTARCADIA VINCE 4-3

Data pubblicazione 1 Settembre 2022

CORTENOVA – Prosegue la preparazione al campionato di Prima Categoria per il Cortenova, che ieri sera al centro sportivo Todeschini ha messo minuti nelle gambe nell’allenamento congiunto contro il GrentArcadia, squadra militante in Promozione.

L’amichevole, che ha visto i valsassinesi schierare due formazioni completamente diverse tra primo e secondo tempo, è terminata 4-3 in favore degli ospiti. Buona prova per i gialloblu, sempre in partita nonostante la differenza di categoria con gli avversari.

Più emozioni nella prima frazione di gioco, che ha visto la formazione brianzola imporsi per 3-2. Di Matteo Selva le due marcature valsassinesi. Nella ripresa girandola di cambi e parziale che si chiude 1-1 grazie al gol nel finale di Gabriele Gritti.

Si tratta del secondo allenamento congiunto per la squadra allenata da Antonio Selva dopo quello andato in scena nel weekend contro la Polisportiva 2001, che ha visto la squadra del centrovalle imporsi 2-0 grazie alle reti dei due nuovi giocatori ballabiesi Gjon Gashi e Leonardo Ripamonti.

Intanto cresce l’attesa per l’esordio ufficiale, in programma domenica 4 settembre a Grosio, nella prima sfida di Coppa Lombardia, con il fischio d’inizio fissato alle 17.

RedSpo